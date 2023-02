Communiqué Mon parkour éroïque : Une action partenariale et expérimentale au service des Bénédictins bénéficiaires du RSA

En novembre 2022, la MDA de Saint-Benoît a été lauréate de l’appel à projet de la DEETS s’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

L'objectif : déployer de février à octobre 2023, une série d'ateliers et d'accompagnement afin d'agir sur la dynamisation et la construction d'un parcours d'insertion socioprofessionnelle durable pour les bénéficiaires du RSA du territoire bénédictin.

La commune de Saint-Benoît comptabilise 37 306 habitants (dont près de 5 800 personnes âgées de 15 à 25 ans) pour 1 809 entreprises, 746 associations (dont 56 structures employeuses), recensant un total 16 930 salarié•e•s. Ces données économiques sont à mettre en parallèle des 5 270 demandeurs d'emploi de catégorie ABC, des 41% des ménages percevant des revenus du RSA dont 19% sont bénéficiaires du RSA majoré . Malgré les quasi 600 dispositifs en faveur de l'insertion socioprofessionnelle au bénéfice des personnes âgées de moins de 30 ans, le défi de l'accompagnement à l'insertion socioprofessionnelle, notamment des publics en situation de fragilités, n'a jamais été aussi prégnant sur le territoire de La Réunion et d'autant plus sur la commune de Saint-Benoît.



Pour ce faire, la MDA de Saint-Benoît coordonne et structure un panel d’acteurs spécialisés dans le domaine de l’accompagnement, de l’accès aux droits, du fonctionnement de l’entreprise et de la valorisation des compétences, afin de déployer une série de 8 ateliers de février à octobre 2023, en entrée/sortie permanente, au bénéficie des allocataires du RSA de la ville de Saint-Benoît et éprouvant des difficultés dans la maîtrise des savoirs (lecture et français notamment). Ainsi aux côtés de la MDA de Saint-Benoît, les associations AFECT, C.E.B. Faërya, MJC Centre Social BAMBOUS-GIROFLES, la coopérative Kolectif et le cabinet conseil Axone Consultant déploieront dès ce mois de février un parcours d’accompagnement en 4 étapes : le sourcing, l’information préalable, le ciblage et l’accompagnement, le suivi et l’évaluation, structurer autour de 8 ateliers : l’estime et la confiance en soi au travers de la conscientisation de ses talents et potentiels, l’estime et la confiance en soi au travers de l’art, l’appréhension des savoirs de base, la conscientisation du fonctionnement du monde professionnel, ses besoins en emploi et l’immersion en entreprise ou au sein d’associations, la sensibilisation aux enjeux de civisme de citoyenneté, d’accès aux droits et de l’autonomisation au numérique et enfin l’orientation vers les porteurs de dispositif du territoire avec un suivi durant 6 mois pour s’assurer de la mise en parcours durable d’insertion.



Les acteurs de l’insertion et de l’accompagnement sont invités à prendre connaissance des modalités d’organisation de cette action le jeudi 16 février à 09h30 à la MDA de Saint-Benoîtsituée 6 rue le Corbusier à Saint-Benoît et ainsi échanger des modalités opérationnelles avec les porteurs de l’action « Mon Parkour EROïque ».