Mon kdo’R : édition spéciale “Noël 2021” !

Nous vous proposons des idées d’activités manuelles à réaliser à partir de matières récupérées pour vous en inspirer (vous pouvez les utiliser ou proposer des décorations de votre choix, à partir du moment où les élèves les fabriquent à partir de récup’).

Vous nous faites parvenir une photo de vos créations via le formulaire en ligne.

Nous publierons l’ensemble du travail fait par vos élèves sur nos réseaux sociaux !

Pour valoriser les participants engagés dans cette démarche, vous pouvez nous transmettre également une photo de votre classe (élèves + membres de l’équipe pédagogique impliqués), sous-réserve d’avoir obligatoirement fait signer un formulaire de droit à l’image aux parents pour les enfants présents sur la photo.

L’essentiel est que vos créations soient fabriquées à partir de matériaux de récupération.

Ensemble, nous allons plus loin…

Le but de cette action : partager au plus grand nombre vos idées de créations originales à partir de récup’ !Sur le même principe que pour la fête des mères et des pères :

Nous profitons de cette action pour recueillir des informations concernant le projet mené avec votre classe : matières utilisées, quantité de matières, …



Vos contributions sont précieuses car elles nous permettront d’évaluer et de mettre en avant le volume de matières détournées et réutilisées, ainsi que l’intérêt des participants à s’engager dans une telle démarche.



Pour ce faire, nous vous remercions de remplir ce formulaire svp.



Après réception de vos photos, nous valoriserons l’ensemble de vos réalisations sur nos réseaux sociaux.



Si vous souhaitez mettre en avant les participants, pour rappel nous vous remercions de faire le nécessaire auprès des parents avant l’envoi de vos photos concernant le formulaire de droit à l’image.





Pour participer à “Mon kdo’R”

… et accéder aux fiches d’activités à télécharger, cliquez-ici.