Courrier des lecteurs Mon hommage à Alain Nivet

Par Carl Joseph - Publié le Samedi 6 Août 2022 à 06:57

Qu'est-ce qui faisait bouger Alain? On ne saura jamais en vérité ...il aimait tout simplement être là, être dans l'action, être présent ...rien ne devait lui échapper! Il aimait être et paraître ....c'est plutôt sain, non? Évidemment ça fait pétiller et ça peut faire des envieux ! Il aimait et fréquentait autant les gens qui formaient le "bottin mondain" que monsieur tout le monde. Il était à l'aise de la même manière . Il aimait son titre de champion de natation obtenu quand il était encore au lycée, selon un témoignage d'un de ses camarades de classe relevé en souvenir sur un site.

Il aimait son parcours de Oran à la Réunion au gré de la météo de papa ...il aimait sa maman et sa sœur . Alain aimait tout le monde, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un .

Il aimait la Réunion je puis vous dire..il en avait fait son "rocher" au point de le "dessiner" un peu à sa façon, comme sa terre d'origine. Mais les lieux ne se ressemblent pas forcément et les gens qui y habitent non plus.

Les diversités d'opinion avec ce qu'il pensait lui, n'étaient pas un problème pour lui, il savait les surmonter plutôt que les contourner . Il était carré, droit dans ses bottes ! Il pouvait concéder pour l'harmonie de la conversation mais intérieurement ça ne lui faisait pas changer d'avis. Rien ne pouvait faire changer d'avis Alain. J'ai une bonne image de lui comme il était... Je lui garde un bon souvenir Repose en paix mon ami ... On t'a assez chahuté comme ça .