"Mon fils Aaron est infecté par le COVID-19..."

"Après réflexion Olivier et moi avons décidé de partager ce que nous sommes entrain de vivre...



Aaron, mon fils est infecté par le COVID-19...



Les symptômes???



Vendredi et samedi une toux très sèche... tel le cri d’un phoque.



Hier, toux sèche, un peu mal à la tête, diarrhée et perte d’appétit...



Cette nuit, violent maux de tête au point d’en vomir et de pleurer, fièvre, toux sèche qui commence à tourner à grasse...



Ce matin même état que cette nuit mais sans les vomissements.



Le médecin veut qu’il reste 7 à 10 jours seul dans sa chambre et que nous restions à 2 mètres de lui... Vous comprenez bien que en tant que maman c’est juste impossible...



Nous avons donc avec les médecins convenu qu’il continue à vivre avec nous mais avec un masque non stop à changer toutes les 4h (encore faut il en avoir! 😒 😒 😒 ) et lavages de mains excessif ainsi que la désinfection après chaque passage de Aaron, (chaise, table, tablette, toilette à désinfecter non stop).



Je suis aide a la personne à domicile... je ne peux plus travailler... Georgy, mon bébé de 10 mois ne peut plus non plus aller à la crèche évidemment...



nous attendons peut être notre tour??? Ou pas...



10 jours sans sortir...



Heureusement j'ai des amis qui me proposeront de faire des courses ou autres... qu’ils déposeront bien gentiment devant la maison...



Je veux vraiment vous partager ce confinement...



Soyez consciencieux car quand ça arrive chez vous ça prend une tout autre dimension...



Prenez soin de vous et restez un max chez vous si vous le pouvez!"