“Mon espace santé” : à la découverte du Carnet de santé numérique à La Saline

Le public était invité à découvrir la plateforme et a pu bénéficier d’un accompagnement individuel dans l’activation et la prise en main de leur compte. Ce service numérique sécurisé, qui peut être activé en ligne ou via l’application mobile, a été mis en place pour simplifier la gestion du dossier médical et partager des informations avec les professionnels de santé en toute confidentialité. Cette matinée a permis de sensibiliser une trentaine de personnes et vingt d’entre eux ont pu créer leur compte tout en étant guidés dans les étapes.