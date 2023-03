"Mon espace santé" : Lancement d’une campagne péi pour promouvoir le carnet de santé numérique

Du 6 au 19 mars, l’ARS La Réunion, l’Assurance Maladie et TESIS lancent une campagne péi pour encourager les Réunionnais à activer Mon espace santé, le nouveau carnet de santé numérique :



« Lé facile, aktiv a li ! ».



830 000 Réunionnais sont concernés par ce service numérique sécurisé, qui peut être activé en ligne ou via l’application mobile, pour simplifier la gestion de leur dossier médical et partager des informations avec leurs professionnels de santé en toute confidentialité.



Pour informer et accompagner la population, en plus de la campagne de communication, des équipes dédiées tiendront des stands dans toute l’île du 8 au 18 mars.