Rubrique sponsorisée Mon épargne au service de l’environnement

« Dans l'univers il y a des milliards de galaxies,

Dans notre galaxie il y a des milliards de planètes,

Mais il n'y a qu'une seule Terre. » (1)

La Journée Mondiale de l’Environnement du 05 juin 2022 nous rappelle cette réalité. - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 06:00

Vous vous sentez peut-être impuissant(e) face aux défis environnementaux et climatiques, et pourtant, nous avons chacun un rôle à jouer pour faire la différence.



Le Crédit Agricole de La Réunion l’a bien compris et s’engage à agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de celui de la société.



Protéger l’environnement : Oui, mais comment ?



Vous le faites déjà au quotidien par de petits gestes en faveur de la protection de la planète, à travers :

- Le tri sélectif domestique

- Eteindre la lumière systématiquement en sortant d’une pièce

- L’économie de l’eau

- Le covoiturage quand c’est possible,

- Etc.

Voilà autant de gestes qui contribuent à la protection de l’environnement.



De fait, la protection de l’environnement entre, petit à petit, dans notre « style de vie », jusqu’à même influencer nos choix de produits d’épargne.



Par ses solutions de placement, le Crédit Agricole de La Réunion vous permet de mettre votre épargne au service de l’Environnement.



Vous pouvez contribuer à la protection de l’environnement en local

Engagées dans les territoires de La Réunion et de Mayotte pour soutenir la croissance locale et accompagner durablement l’ensemble des acteurs économiques, les assurances du Crédit Agricole ont souhaité apporter leur soutien à des associations qui œuvrent aujourd’hui sur les terrains sociétaux et/ou environnementaux.





Le saviez-vous ?

Du 1er mai au 31 juillet 2022, 1 000 € minimum versés sur un contrat d’assurance-vie éligible = 10 € versés au profit de 2 associations locales.



Les associations bénéficiaires :



ALIE : Association Réunionnaise qui a pour mission l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, principalement à travers des projets en lien avec la préservation de l’environnement.

Découvrez l’association :

: Association Réunionnaise qui a pour mission l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, principalement à travers des projets en lien avec la préservation de l’environnement.Découvrez l’association : alie

Oulanga Na Nyamba : Association Mahoraise qui s’engage activement pour la protection de l’environnement («oulanga») et en particulier des tortues marines («nyamba»).

Découvrez l’association :

: Association Mahoraise qui s’engage activement pour la protection de l’environnement («oulanga») et en particulier des tortues marines («nyamba»).Découvrez l’association : oulangananyamba



Offre soumise à conditions consultable sur :



Parce que la protection de l’environnement est une question mondiale, soyez acteur au-delà de nos frontières !



Nos territoires sont impactés par les décisions prises au niveau mondial qui s’imposent à nous, comme par exemple : le suremballage alimentaire, l’autorisation de pesticides réputés dangereux, les circuits de recyclage des déchets mondiaux …



Conscient de cet état de fait, le Crédit Agricole de La Réunion propose de multiples placements d’Investissements Responsables.



Ces placements permettent aux clients d’investir dans des entreprises, États ou organismes sélectionnés pour leur potentiel de performance mais aussi pour leur comportement en matière d’Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG).



Avec l'investissement responsable, vous contribuez à une économie plus durable tout en profitant d'une performance identique voire supérieure aux placements traditionnels (2) .



Donc, allier valeur et performance, c’est possible !



Découvrez l’offre :



En conclusion, la protection de l’environnement :

- C’est une journée par an à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, mais c’est aussi et surtout tous les jours

- C’est au niveau des Etats ou des Entreprises, mais c’est aussi l’affaire de chacun

- C’est sur nos territoires, mais aussi au niveau mondial

- C’est dans les gestes du quotidien, mais aussi dans toutes nos décisions et même au niveau du choix de nos placements d’épargne.



Et pour ça, les conseillers du Crédit Agricole de La Réunion vous accompagnent.





(1) Thème de la journée mondiale de l’Environnement du 05/06/2022

(2) Source : Amundi Research Center, "The Alpha and Beta of ESG Investing" (2019). Offre soumise à conditions consultable sur : crédit agricole Nos territoires sont impactés par les décisions prises au niveau mondial qui s’imposent à nous, comme par exemple : le suremballage alimentaire, l’autorisation de pesticides réputés dangereux, les circuits de recyclage des déchets mondiaux …Conscient de cet état de fait, le Crédit Agricole de La Réunion propose de multiples placements d’Investissements Responsables.Ces placements permettent aux clients d’investir dans des entreprises, États ou organismes sélectionnés pour leur potentiel de performance mais aussi pour leur comportement en matière d’Environnement, de Social et de Gouvernance (ESG).Avec l'investissement responsable, vous contribuez à une économie plus durable tout en profitant d'une performance identique voire supérieure aux placements traditionnels (2) .Donc, allier valeur et performance, c’est possible !Découvrez l’offre : crédit agricole En conclusion, la protection de l’environnement :- C’est une journée par an à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, mais c’est aussi et surtout tous les jours- C’est au niveau des Etats ou des Entreprises, mais c’est aussi l’affaire de chacun- C’est sur nos territoires, mais aussi au niveau mondial- C’est dans les gestes du quotidien, mais aussi dans toutes nos décisions et même au niveau du choix de nos placements d’épargne.Et pour ça, les conseillers du Crédit Agricole de La Réunion vous accompagnent.(1) Thème de la journée mondiale de l’Environnement du 05/06/2022(2) Source : Amundi Research Center, "The Alpha and Beta of ESG Investing" (2019).