Mon avis sur le "Run Rail", le nouveau projet de tramtrain de la Région

Run Rail, un tramway qui va connecter Saint-Benoit à Saint-Joseph, en passant par la côte ouest ! Le projet est carrément ambitieux ! Je m'imagine déjà aller à l'Ermitage sans galérer pour me garer, et rien que ça, c'est top ! C'est top, parce que ça veut dire que je pourrais partir de chez moi en vélo, presque tous les dimanches mêmes. A l'Etang-Salé, à Saint-Leu, à Saint-Gilles... J'aurais juste à choisir mon arrêt ! Je récupère mon vélo dans un des wagons du train, et c'est parti ! Je rêve...



Je rêve, oui, parce que si c'est pas compliqué de descendre jusqu'au Gol (et j'espère qu'il y aura un arrêt là ?), je ne suis pas sûr d'avoir encore mes jambes pour le faire lorsque le tram sera mis en route ! Je m'explique : Saint-Denis a droit a un tram tout neuf, qui va comme dit la vidéo de « Duparc » à « Bertin ». Et pour faire ça, il faut 300 000 000 d'euros (il faut toujours penser à écrire les chiffres en entier, ça donne leur vrai dimension...). Ah quand même... Parce que j'ai compté : si le premier tronçon « Duparc – Bertin » coûte cette somme, pour arriver jusqu'au Gol, il faudra ajouter 70 km, c'est-à-dire multiplier le coût des 10 km de Saint-Denis à la distance qui sépare Bertin du Gol, ce qui donne : 70 x 300 000 000, c'est-à-dire 21 000 000 000 d'euros... En fait, quand y'a trop de zéros derrière, il faut remettre des mots, sinon on ne comprend rien !



Il faudra donc, pour relier Bertin au Gol, en plus des 300 millions déjà dépensés depuis Duparc, ajouter 21 milliards ! Plus encore 30 km pour aller jusqu'à Saint-Joseph (900 millions), plus encore 30 km pour aller jusqu'à Saint-Benoit (900 millions). En fait, votre projet au total il coûte 23 100 000 000 (il faut lire 23,1 milliards d'euros!). Mais en fait, je n'irai jamais à l'Ermitage en tramway depuis chez moi ?! Sauf si je déménage vers l'ouest ?! Mais en fait, on construit un tramway uniquement pour Saint-Denis ! Pourquoi ce n'est pas dit ? Parce que je ne sais pas bien, vu le contexte actuel, les gilets jaunes, les baisses de budgets, l'Europe, le chômage, et peut-être même un ou deux cyclones (ce que je n'espère pas!) d'ici la fin de tout ce chantier, où on va trouver cet argent ? Moi je ne l'ai pas. Je paye déjà une nouvelle route pour le littoral (la « NRL » comme on dit).



Tout ça pour dire que, aujourd'hui je n'ai pas d'enfants, mais je compte bien en avoir (quelques détails de vie à régler avant). Alors, si demain j'en ai un, ou deux, ou trois, il est hors de question que ce soit eux qui paient la facture ! Parce que ce projet il est beau, il fait rêver, mais à quel prix ? Et honnêtement, si c'est pour se retrouver avec pas de tram sur l'île, mais deux lignes uniquement sur Saint-Denis (parce qu'il y a un autre projet je crois?), je trouve ça injuste.



D'ici là, je serai volontiers venue à l'une des « balades urbaines » pour faire part aux équipes de mes remarques, mais il n'y en a plus... Un mois de concertation et deux balades (plus deux ateliers, c'est vrai), pour décider du devenir de plusieurs décennies, je trouve ça pour ma part un peu juste.



Et enfin, je profite de ce message pour vous poser quelques questions (du même ordre et en lien) : que me reste-t-il à régler sur la facture du précédent projet de tramway qui a été abandonné ? Est-ce que en plus de la nouvelle note, mes (futurs) enfants vont devoir continuer à solder cette autre facture ? Et si oui, pour combien de temps encore ? Tous ces chiffres me donnent le vertige... En fait ils me font peur, vraiment. Alors oui, que les dionysiens changent de mode de transport, qu'ils soient plus « verts », c'est bien, mais attention à ne pas tous nous endetter pour un... désir... C'est bien ça le titre du film ? « Un tramway nommé désir »... Ce désir, si il est sincère, ne peut pas être celui d'un train qui fait quasiment le tour de l'île... C'est pas possible, parce que c'est trop cher ! Alors pourquoi la Région va-t-elle poser une seconde ligne de tramway sur une ville qui en aura déjà une, alors qu'il y en a qui n'ont rien ? C'est Saint-Denis ou rien, c'est ça ? C'est peut-être ça le désir : une ville nommée désir, Saint-Denis ?