Je m'adresse à Toi en Hommage à Tous les Vieux de mon époque ! Il y avait bien sûr de bons Vieux, tu en faisais partie, et des vieux moins méritants mais ceux-là étaient très peu nombreux !



A mon époque, je me souviens de toutes les familles nombreuses - chez Nous... on était 12 à table - et jamais personne n'a jamais manqué de rien d'essentiel à sa survie parce que Toi tu as donné le meilleur de Toi-même et que TU as transmis un Héritage qui n'était pas fait d'argent et de futilités !



Bien sûr... nous ne demandions rien des plaisirs futiles parce nous ne savions même pas qu'ils existaient ! NOUS te remercions parce que nous avons été choyés par une éducation stricte où chacun devait contribuer à la survie de la Famille ! Je me souviens avoir travaillé comme tous mes Frères, dès l'âge de 12 ans, pour aller faire de menus travaux de jardinage chez ceux qui ont été assez gentils pour nous offrir de quoi faire mieux bouillir la marmite contre de vrais travaux dans la chaleur estivale de Notre DOM !



Mon Vieux... Tu n'es pas célèbre et ne sera jamais célébré par personne d'autre que Tes Enfants dont je suis un représentant numérique ! MAIS Tu resteras un Père exemplaire pour nous avoir appris à ne dépendre de personne en nous insufflant un certain savoir-faire et surtout Une Volonté de réussir Nos Etudes pour aller plus loin que là où la Vie ne t'a pas permis de continuer !



Merci... Mon Vieux !