Culture "Mon Maloya" de Meddy Gerville

Pianiste talentueux reconnu de l’océan Indien, Meddy Gerville nous enchante de son génie musical depuis plusieurs années. Ambassadeur artistique de La Réunion aux quatre coins du monde, avec son piano, il reste fidèle à son île et à son patrimoine musical. « Mon Maloya » son dernier album sonne et résonne comme une ode à l’amour qu’il porte à notre identité. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 29 Juillet 2020 à 10:00 | Lu 621 fois

“Mon Maloya” le nouvel album de Meddy, sorti le 8 juillet dernier est l’essence même du genre "jazz maloya" dont l’artiste est le précurseur. C’est avec convivialité et intimité, qu’il lance son nouvel opus lors d’un showcase autour d’un public qui a fort bien accueilli l’album. Il faut dire qu’il était attendu depuis un moment. S’il n’y avait pas eu la crise sanitaire, son album serait sorti depuis le mois d’avril.

“ Mon Maloya ” est un opus aux sonorités suaves et fortes, d’une expression subtile qui vient marquer à la fois les vingt ans de la carrière de l’artiste ainsi que l’anniversaire des dix ans de la reconnaissance par l’Unesco du Maloya comme patrimoine culturel de l’humanité.

Pour la réalisation de cet album, Meddy s’est entouré de musiciens de grand talent : Michel Alibo qu’on ne présente plus et qui sur cet album est à la contrebasse, Emmanuel Félicité à la batterie et Johan Saartave à la basse. Interviennent aussi : Éric Longsworth ( violoncelle) et Olivier Ker Ourio (vocal).



Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com Passionnée par l'image en tant qu'amatrice, j'ai commencé à passer à l'action il y a quelques... En savoir plus sur cet auteur