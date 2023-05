Mon Kdo’R 2023 : Fabriquez vous-mêmes les cadeaux que vous souhaitez offrir !

Pour participer à “Mon Kdo’R”

Vous avez créé votre propre cadeau à offrir et souhaitez partager votre idée ?Vous avez travaillé sur la confection de cadeaux avec les élèves de votre classe et souhaitez aussi les valoriser ?Prenez-les en photos et envoyez les nous via le formulaire dédié . Nous nous chargerons de les partager largement grâce à notre site internet et sur nos réseaux sociaux.La diffusion des photos se fera à partir du vendredi 23 juin 2023 sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.… et accéder aux fiches d’activités à télécharger, merci de remplir le formulaire ici