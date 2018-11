<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Mon GR (sentier de Grande Randonnée) préféré : Et si c’était le tour du Piton des Neiges ?





Jusqu’au 22 novembre, vous pouvez voter « pou met La Réunion en l’air » et faire du GR R1 le plus beau sentier de Grande Randonnée.



L’objectif est simple, valoriser auprès du grand public les sentiers de grandes randonnées sur le territoire français. Pour cette deuxième édition, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre a fait un détour par La Réunion. Résultat, notre île figure dans les 8 GR qui ont été sélectionnés. Chaque sentier choisi bénéficie d’un reportage vidéo et La Réunion n’a pas échappé à la règle puisque les caméras de l’organisation se sont arrêtées sur le GR R1 qui fait le tour du Piton des Neiges. Alors à vos clics et à vos claviers pour que notre plus vieux piton se hisse au sommet des plus belles randonnées de France. Le Conseil Départemental de La Réunion est fier de participer à cette mobilisation, puisque 95 % des Espaces Naturels Sensibles (ENS) de notre île appartiennent à la collectivité. Par ailleurs, le Conseil Départemental a confié la gestion du domaine forestier départemento-domanial (92 000 hectares, soit environ 40 %, de la surface de l’île) à l’Office National des Forêts.



L’ONF s’occupe de l’entretien quotidien, de l’aménagement et de l’équipement des sites et itinéraires forestiers. Sur ce territoire, 850 km de sentiers et de pistes sont situés dans les forêts réunionnaises.



Ce sont ainsi plus d’1 200 000 randonneurs amateurs et confirmés qui arpentent les sentiers de notre département. 5 étapes sur 6 du GR R1 fait partie de la forêt départemento-domaniale. Seule la 6ème étape, du Bélier à Hell- Bourg, se trouve en grande partie sur la commune de Salazie. Par conséquent, l’ONF gère 90 % du tracé du GR R1, les 10 % restant sont entretenus par la commune de Salazie.



La beauté et la splendeur de nos paysages n’ont une fois de plus pas failli. La Réunion et le GR R1 caracole en tête avec plus de 30 % des votes.



Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département en chiffres :



- 100 000 hectares d’Espaces Naturels



- 95 % des territoires inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité



- 10 millions d’euros de dotation pour la préservation des ENS



- 800 000 visiteurs chaque année



www.cg974.fr/nature



Encadré : le vote, mode d’emploi

Jusqu'au 22 novembre 2018 n’hésitez pas à voter. Il sera possible pour chaque votant de voter tous les jours.



Une plate forme de vote est mise en place sur le site de la randonnée itinérante de la FFRandonnée .



Le sentier GRR1 : le Tour du Piton des Neiges (cliquez pour découvrir)

Inauguré en 1979, le sentier de Grande randonnée de la Réunion n°1 est long d’une soixantaine de kilomètres, il ceinture le Piton des Neiges. Il offre la possibilité de découvrir les trois cirques : Salazie, Cilaos et Mafate.



Il permet d’accéder au plus haut sommet de l’île, le Piton des Neiges à 3 071 mètres d’altitude. Le sentier sur un terrain accidenté est fait essentiellement de montées et de descentes, parfois rudes, mais offrant une palette de paysages grandioses : Bélouve, Matarum, plaine des Tamarins, Grand Sable.



Contacts et liens utiles :



