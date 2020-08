La grande Une Moment solennel pour Sébastien Lecornu avant quatre jours marathon à La Réunion

Sébastien Lecornu s'inscrit dans la tradition du dépôt de gerbe au monument aux morts à l'entame de sa première visite dans notre département depuis sa nomination à la tête du ministère des Outre-mer le 8 juillet. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 09:13 | Lu 424 fois





La cérémonie a débuté ce matin à 9H10 et s’effectue en présence des officiels suivant l’ordre protocolaire, à commencer par Jacques Billant, préfet de La Réunion, ainsi que des représentants élus des collectivités de La Réunion. Sont présents : les sénateurs et députés de La Réunion, les présidents du Département et de Région, Cyrille Melchior et Didier Robert, les présidents de Chambre mais également la maire de St-Denis, Ericka Bareigts.

Le ministre des Outre-mer prendra ensuite la direction de l’ouest où l’attendent les élèves du collège Jean Letoullec au Port. Il y sera question de réussite scolaire avec un exemple d’école inclusive, le tout inscrit dans un contexte épidémique de Covid-19 qui menace La Réunion. Ce dernier sujet sera abordé à l’issue de la visite d’un autre établissement scolaire portois : le lycée Jean Hinglo.



