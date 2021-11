A la Une .. "Moman", l'hommage en chanson de Natacha Tortillard à sa maman

On dit que l’amour perdure jusque l’éternel. Ce n'est pas l’artiste Natacha Tortillard qui dira le contraire. Même si elle a gardé des cicatrices de sa jeunesse, elle partage les événements marquants qui ont forgé la femme et la maman qu’elle est aujourd’hui dans l’album “Moman”. Un album qui incarne la transmission et la liberté sur les rythmes puissants du jazz soul et la douceur d’un généreux ségamaloya romance aux influences modernes.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 3 Novembre 2021 à 16:16

Natacha Tortillard est une artiste Réunionnaise, autrice, compositrice et interprète. Femme et maman chanteuse-libérée, elle est animée par l’envie de transmettre ce qu’il y a de plus beau dans sa musique comme on transmet des valeurs profondes à son enfant.

« ’Moman’ est un mielleux voyage qui nous laisse pérégriner sur les traces et cicatrices de ma jeunesse. Des ‘moman’ enivrants, des ‘moman’ puissants qui m’ont inspirée et m’ont guidée dans l’écriture de mon album. L’amour d’une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite », dit-elle avec fierté.

Dans cet album, Natacha nous tend la main et nous raconte sa jeunesse effervescente, son amour irréductible pour sa maman et à tout cela, elle dit OUI. Écrit et composé par Natacha Tortillard et son binôme incontestable Bernard Minatchy, “Moman” se veut authentique, métissé de par sa multiplicité, et pur. Artiste dévouée à sa culture réunionnaise, Natacha nous livre à travers ses sonorités une grande sincérité. Elle franchit à nouveau un palier artistique qui lui permet de sublimer des mélodies qui lui sont chères.



Natacha, femme déterminée

Avant de devenir l’artiste incontournable du paysage musical réunionnais, Natacha s’est engagée dans un cursus de formation professionnelle avec succès de chant option piano en jazz à l’INFIMM CIM (institut de formation internationale musique et multimédia) à Paris, de 1998 à 2000.



“De retour sur mon ti caillou, j’ai été retenue en audition par l’orchestre régional en tant que chanteuse pour un projet rassemblant plus de 200 musiciens, sur un répertoire de chansons réunionnaises. J’ai collaboré par la suite avec divers artistes reconnus de groupes locaux et des îles voisines en tant que choriste, et participé à plusieurs enregistrements discographiques, des tournées, des concerts dans l’océan Indien (Madagascar, Maurice, Seychelles, Mayotte, Comores, Inde, Afrique du Sud) et en Europe (Belgique, Allemagne, France)”, explique t-elle.



