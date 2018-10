Santé #MoisSansTabac: Bien se préparer pour augmenter ses chances de succès Le #MoisSansTabac revient en novembre prochain pour une 3ème édition. Lancée par le Ministère des Solidarités et de la Santé et Santé publique France, en partenariat avec l’Assurance Maladie, l'action a contribué à la baisse historique du tabagisme en France : 1 million de fumeurs quotidiens en moins entre 2016 et 2017.

Le #MoisSansTabac revient en novembre prochain, pour une 3ème édition. Ce rendez-vous, désormais inscrit dans l’agenda des Français, débute comme tous les grands défis par une phase de mobilisation. Dès le mois d’octobre, l’ARS Océan Indien et ses partenaires déploient un important dispositif pour inciter les fumeurs à se préparer et à participer au défi.



13% des décès directement liés au tabac



A La Réunion, la prévalence du tabagisme quotidien est de 25% pour les 15 à 75 ans. Chez les jeunes de 17 ans, 22% déclarent fumer du tabac tous les jours en 2014. 13% des décès sont directement liés au tabagisme et près d’un tiers de ces décès surviennent avant l’âge de 65 ans. (tableau de bord ORS et enquête ESCAPAD de 2016). A Mayotte, le tabac est l’une des 1ères causes de consultation d’addictologie au Centre Hospitalier de Mayotte (CHM). 30% des jeunes mahorais fumeraient.

#MoisSansTabac, ça marche



Selon les données du Baromètre santé 2017, 380 000 fumeurs quotidiens ont fait une tentative d’arrêter en lien avec la 1ère édition de #MoisSansTabac. Environ 20% d’entre eux étaient toujours abstinents 6 mois plus tard, soit près de 76 000 ex-fumeurs.



Arrêter de fumer, une décision qui se prépare



La tentative d’arrêt est jonchée d’épreuves et surtout de victoires. Bien s’y préparer permet d’augmenter ses chances de succès. Au niveau national, Santé publique France lance du 1er octobre au 2 novembre, une campagne sur les chaines hertziennes et la TNT pour aider les fumeurs à réussir leur tentative d’arrêt. 5 films permettront à toutes celles et ceux qui veulent arrêter de fumer de se projeter aux étapes-clés de leur tentative d’arrêt, et de découvrir les bénéfices retirés à chaque cap passé.



La Réunion et Mayotte, plus mobilisées que jamais



Pour créer un élan local fort autour de #MoisSansTabac, l’Agence de Santé Océan Indien, avec le soutien de SAOME (Santé Addictions Outre-Mer), met en place des actions pour sensibiliser et mobiliser la population tout au long de la phase préparatoire, puis accompagner et encourager les participants lors du défi.



Sur les 2 îles, des Fanzones seront déployées pour aller à la rencontre des fumeurs et de leur entourage. Ce dispositif itinérant, ludique et interactif comprend un espace consultation et un espace partenaires.



Et dès l’inscription sur le site tabac-info-service.fr, il est possible de rejoindre l’équipe de La Réunion et Mayotte pour partager et vivre ensemble ce défi sur les réseaux sociaux (Facebook : Mois Sans Tabac La Réunion Mayotte).



Les temps forts de mobilisation à La Réunion :



le 16 octobre 2018 de 7h00 à 12h00

Stand au marché forain de Sainte-Suzanne

Stand au marché forain de Sainte-Suzanne le 17 octobre 2018 de 8h30 à 15h30

Stand au bassin bleu à Saint-Anne

Stand au bassin bleu à Saint-Anne le 25 octobre 2018 de 10h00 à 15h00

« La fête sans la défaite » au campus du Moufia

« La fête sans la défaite » au campus du Moufia le 26 octobre 2018 de 9h00 à 16h00

Stand au marché forain de Saint-Paul

Stand au marché forain de Saint-Paul le 31 octobre 2018 de 10h00 à 15h00

« La fête sans la défaite » au campus du Tampon

« La fête sans la défaite » au campus du Tampon le 04 novembre 2018 de 13h00 à 18h00

« Sportez-vous » bien au stade Paquiry de Saint-André

Les fanzones le 21 octobre 2018 sur la plage d’Etang Salé de 9h à 17h.

le 3 novembre 2018 au marché de nuit de Saint-Denis, de 14h à 22h.



