Actu Ile de La Réunion "Mois sans tabac" : Les fumeurs invités à participer au défi

Le 1er novembre, Santé publique France et le Ministère de la Santé et de la Prévention, en partenariat avec l’Assurance Maladie, donneront le coup d’envoi de la 7e édition de #MoisSansTabac. Chaque année, cet évènement est l’occasion pour les fumeurs de rejoindre un mouvement les invitant à s’engager dans une démarche d'arrêt du tabac pendant un mois. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 13:05

Le communiqué de l'ARS :



C’est une étape essentielle car réussir à arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d’abandonner le tabac définitivement. Les fumeurs sont invités à participer au défi en s’inscrivant sur le



Ils sont plusieurs milliers à avoir réussi à arrêter depuis 2016, pourquoi pas vous ? Inscrivez-vous dès maintenant pour relever le défi ! C’est une étape essentielle car réussir à arrêter de fumer pendant 30 jours multiplie par 5 les chances d’abandonner le tabac définitivement. Les fumeurs sont invités à participer au défi en s’inscrivant sur le site internet dédié et sur l’application Tabac Info Service.Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. L’ARS La Réunion, la CGSS Réunion et SAOME, ambassadeur régional du Mois sans tabac, et de nombreux autres acteurs se mobilisent à nouveau cette année et mènent différentes actions afin de permettre au plus grand nombre d’accéder facilement à une consultation d’aide à l’arrêt et de relever le défi d’un mois contre le tabac.Ils sont plusieurs milliers à avoir réussi à arrêter depuis 2016, pourquoi pas vous ? Inscrivez-vous dès maintenant pour relever le défi !











Toutes les infos et les liens à retrouver ici

En vidéos : Campagne tabac 2022 - Santé publique France : Arrêter de fumer, c'est possible