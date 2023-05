A la Une . Mois des visibilités : ​Nicaise, viré par un employeur "ne pouvant pas assurer la sécurité d'une personne LGBT"

Dans le cadre du mois des visibilités, Zinfos974 vous invite à découvrir des membres de la communauté LGBTQIA+ de La Réunion. Tous nous parlent de leur parcours et de leur combat contre la discrimination.



Champion de lancer du disque, Nicaise est aussi éducateur spécialisé. Dans le milieu du sport, Nicaise vit haut et fort son homosexualité et ça se passe bien, raconte-t-il. En revanche, sur son lieu de travail, il a dû faire face à une vague d’homophobie, mêlant insultes, provocation et manque de respect.



Exerçant auprès de jeunes, il a dû faire face à des insultes homophobes de leur part au quotidien. Outre le manque de sensibilisation de ce public, Nicaise souhaite dénoncer la réponse de son employeur devant cette situation : “Je me suis fait virer de mon travail parce que mon employeur me disait qu’il ne pouvait pas assurer ma sécurité en tant que personne LGBT”, déclare-t-il avant de souligner que de son côté, l’équipe pédagogique au sein de laquelle il évoluait était “hyper bienveillante et essayait de sensibiliser les jeunes en leur expliquant qu’il n’était pas admissible d’insulter les gens".



Lui-même issu d’une famille où l’homosexualité n’avait “pas sa place”, il ne garde aucune animosité envers ces jeunes. En revanche, cette sanction, Nicaise l'a vécue comme une injustice : “Je trouve que c’est fuir le problème”, regrette-t-il. Il y voit également un mauvais message pour ces jeunes qui ne sont pas confrontés à leurs actes.



Nicaise plaide aujourd’hui pour une large sensibilisation du public sur les questions LGBTQIA+, surtout auprès des publics en difficulté : "Pour toute l’équipe, il faut de l’accompagnement, de la sensibilisation sur les LGBT. Le travail, il est autant au niveau des jeunes, que des entreprises, que de la famille. Le travail de sensibilisation doit être fait partout", assure-t-il.