Mois des Visibilités LGBTQIA+ : La diversité et l'égalité célébrée à La Réunion

L'association Requeer, en partenariat avec l'association OriZon, organise pour la deuxième fois le Mois des Visibilités LGBTQIA+ 2023 de La Réunion, du 17 mai au 24 juin. Cette initiative a pour objectif de donner la parole aux personnes LGBTQIA+ et de lutter contre la marginalisation et l'exclusion grâce à des événements culturels qui auront lieu dans toute l'île.



En dépit des avancées significatives dans la lutte pour l'égalité des droits, notamment l'abrogation du délit d'homosexualité en 1982, l'adoption du PACS en 1999 et l'ouverture du mariage à tous les couples il y a 10 ans, de nombreux défis subsistent pour combattre les différentes formes de discriminations. C'est dans ce contexte que le Mois des Visibilités LGBTQIA+ cherche à ouvrir les portes d'un placard encore trop souvent fermé à double tour, en offrant des espaces de socialisation, de discussion et de banalisation au regard de la richesse et de la diversité réunionnaise.



Le slogan de cette année, “Pou kwir zordi, iyèr é domin”, symbolise l'engagement des associations Requeer et OriZon à travailler à partir des luttes de leurs aîné·e·s pour apprécier nos droits fondamentaux et offrir une émancipation certaine et sans marche arrière aux générations futures.



Le Mois des Visibilités débutera le 17 mai 2023, Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (IDAHOT), avec l'exposition photographique des artistes Edouard Richard et Raya Martigny sur le parvis de la Mairie de Saint-Denis. Parmi les autres événements, la Marche des Visibilités LGBTQIA+ se tiendra le 21 mai, suivie de l'ouverture du Village associatif et d'un concert de l'artiste AURUS et des invité·e·s.





Suite à l'incendie dévastateur du seul centre LGBTQIA+ de l'Océan Indien, les associations Requeer et OriZon continuent de se battre en créant des espaces sûrs et inclusifs pour la communauté LGBTQIA+ de l’île et de l’Océan Indien. Le Mois des Visibilités est une occasion de célébrer la diversité, de lutter contre la discrimination et de se soutenir et tenir ensemble en solidarité. Les associations espèrent que cette initiative bienveillante contribuera à un changement positif des mentalités et que cela permettra de créer un environnement plus inclusif et respectueux à l’île de La Réunion et dans l’Océan Indien.