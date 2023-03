Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la femme : Retour sur le forum des associations et des artisanes sur la sensibilisation des droits des femmes Ce samedi 11 mars 2023 s’est tenu dans le jardin de l’Hôtel de Ville le forum des associations et des artisanes sur la sensibilisation des Droits des Femmes en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et des élu(e)s de la Ville. Organisé par le collectif « Nous toutes 974 » en collaboration avec la Ville de Saint-Paul, ce forum a permis au public de découvrir différentes associations et artisanes, tous engagés dans la lutte pour les droits des femmes.

La référente du Collectif Nous toutes 974, Alizée CAUVIN L’HEUREUX, a rappelé dans son discours que « nos luttes sont communes » et qu’il est important aujourd’hui d’être présent dans ce type de manifestation. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN indique également que « la conquête des droits des femmes est fragile, nous devons être vigilants, pro-actifs toujours en action. Ce forum nous rappelle que nous avons besoin de l’engagement de tous les acteurs associatifs, politiques, économiques, citoyens».

Même si les mentalités ont évolué, il reste encore beaucoup de travail, affirme Alizée CAUVIN L’HEUREUX. L’accès à l’information est la clé « Nous souhaitons que chaque réunionnaise ait accès à l’information, qu’elle connaisse l’existence des différentes structures. Que l’information circule mieux sur le territoire que ce soit en interne, en externe, entre associations et structures d’État. » C’est donc sur cette base que la journée s’est articulée, avec des activités comme des ron kozé sur les thématiques telles que : « Mon corps m’appartient », les mécanismes psycho-traumatiques ; des moments de bien-être avec une séance de yoga et une relaxation de groupe.

Un véritable moment de rencontre avec les bénévoles de l’équipe Nous Toutes 974, les acteurs associatifs comme ORIZON, le Planning familial 974, RIVE, Grandi ansanm ainsi que la KARAVAN SANTE, le service d’accès aux droits et numérique, l’EPSMR, l’ARPS, le CEGIDD et ENDOFRANCE.

Emmanuel SÉRAPHIN et les élus ont fait le tour des stands à la rencontre des associations et des artisanes locales afin d’échanger avec eux sur leur profession.

Les artisanes ont pu partager leur vision de l’entreprenariat au féminin, leurs difficultés et leur réussite. L’une d’entre elle nous a même confié un message fédérateur pour toutes celles qui souhaitent se lancer « vous êtes les créatrices de votre vie, nous avons tout pour réussir ».

Bijoux et artisanat fait-main, ventes de produits capillaires, bijoux lithothérapie, restauration, différents corps de métiers étaient représentés ce samedi dans le jardin de l’Hôtel de Ville.

Une belle journée de partage et de mobilisation en ce « mois de Mars tout entier dédié à la défense et la promotion des droits des femmes», affirme le Maire de Saint-Paul.

Toujours dans cette optique nous avons mis en avant 8 femmes inspirantes, déterminées, 8 portraits à découvrir jusqu’au 31 mars sur le parvis de l’Hôtel de Ville et la Place du Débarcadère.

8 femmes avec « des parcours parfois atypiques démontrant le pouvoir du « possible ».



Découvrez toutes les images de la manifestation





