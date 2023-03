Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la Femme : une table-ronde sur l’Histoire des femmes de La Réunion

Les actions dans le cadre du Mois de la Femme continuent à Saint-Paul. Ce samedi 18 mars, dans la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville de Saint-Paul s’est tenue une table-ronde sur le thème : “360ème anniversaire du Peuplement, les Femmes de la Réunion ont-elles une histoire ?”

En ouverture, Suzelle BOUCHER, déléguée aux Affaires Culturelles, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, indique que « Saint Paul est une terre profondément attachée aux droits de tous, à la liberté et à l’humanité ». Lors de cette table-ronde, les différentes intervenantes vont partager leurs connaissances sur l’histoire des femmes réunionnaises des 360 dernières années.

En première partie, Karine Lebon, Députée de La Réunion a rappelé la situation des femmes dans la nouvelle réforme des retraites dont celle des femmes réunionnaises, de son combat contre cette réforme qui « n’est pas protectrice pour les femmes. Cette réforme montre les inégalités hommes/femmes des pensions de retraite qui émanent des inégalités salariales. »

La séance a été animée par Céline RAMSAMY-GIANCONE, docteure en histoire, chargée de cours à l’ Université de La Réunion. Suite à une première présentation sur l’arrivée des femmes dans l’histoire réunionnaise, elle a posé la question suivante à chacune des intervenantes : « Où sont les femmes dans l’histoire de notre île et quelle place occupent-elles ? »

Sheela NARAYANIN, doctorante en histoire de l’Université de La Réunion, a présenté l’histoire des femmes indiennes à La Réunion du XIXe siècle au XXème siècle. Elle s’est penchée sur le rôle des femmes indiennes dans la période de l’engagisme, période avec une forte transformation du paysage réunionnais.

Emeline DE BOISVILLIERS, docteure en histoire de l’Université de La Réunion a présenté l’histoire des femmes soignantes à La Réunion de 1946 à 1990, avec la mise en avant de sages-femmes, infirmières, puéricultrices, pédiatres… Une belle rétrospective de l’évolution de la médecine ces dernières années.

Avant le temps d’échange, Evelyne CORBIÈRE, secrétaire générale de l’UFR, a rappelé que « l’histoire des femmes réunionnaises est souvent difficile, masquée, non dite et parfois douloureuse. Nous avons besoin de puiser dans une histoire commune des figures féminines inspirantes, puissantes, pour nous rappeler que nous ne sommes ni les premières ni les dernières à vivre des situations scandaleuses. Il est donc important de mettre en lumière cette histoire des plus courageuses, de celles qui ont supportés, des subalternes. Il est important de mettre en lumière cette histoire pour les futures générations, mais surtout pour celles dont les droits et les libertés sont bafoués aujourd’hui. »

À la suite de ces interventions, s’est tenu un moment d’échange avec le public et les différentes associations de défense des Droits des Femmes aussi présentes dans l’assemblée.







Dans la même rubrique : < > Saint-Paul commémore le 61ème anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie au Parc-en-ciel de Plateau Caillou Le CCAS de Saint-Paul et le Secours Catholique distribuent des repas et des kits d’hygiène aux sans-abri