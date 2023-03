Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la Femme : Uranie DRULÉ, fanm’ kréol de pouvoir

Nous poursuivons la présentation de 8 Fanm Saint-Poloises mises en lumière tout au long du mois de Mars. Aujourd’hui, nous allons vous présenter une figure de Sans Souci, Uranie DRULÉ. Née à Mafate, Uranie travaillé « la terre » avec sa famille. Accompagnée de ses proches, elle allait vendre leur production (maïs, haricots, patates, maniocs, chouchous, etc) au marché de la Rivière des Galets.

« C’était un travail très dur, précise la Mafataise. Il fallait savoir manier la pioche, le sabre, gratter. Nous quittions la maison très tôt le matin pour arriver à 7h30 à la Rivière des Galets pour écouler notre production. On éclairait notre chemin avec un grand flambeau. Pour le retour, il fallait faire vite car on devait arriver avant que la nuit tombe. Nous vivions tout cela en groupe. » C’est pour quitter ce travail laborieux que cette figure aujourd’hui incontournable de Sans Souci décide de quitter l’îlet à l’âge de 17 ans. Elle tente sa chance à Saint-Denis en tant qu’employée de maison. L’adaptation était un peu difficile car le manque de ses proches se fait ressentir et qu’elle peut retourner les voir qu’une fois par an pour les vacances scolaires. Cependant, elle était satisfaite d’être sur le littoral et de vivre une vie pleine d’opportunités.

Une arrivée sur le littoral réunionnais

Après 5 années sur Saint-Denis, Uranie est venue travailler à Saint-Paul toujours en tant qu’employée de maison. En arrivant dans l’Ouest, elle a pu voir plus souvent ses proches car la plupart d’entre eux ont quitté l’îlet des Orangers pour s’installer sur le littoral.

L’aventure avec son Club des Orangers

À la retraite, Uranie DRULÉ est devenue la Présidente du Club des Orangers. L’objectif de ce club était de participer au développement du quartier de Sans Souci avec les personnes âgées à travers des ateliers de détente et de divertissements, des ateliers de savoir-faire, du fait-main, des ateliers d’histoire et culturel sur la vie longtemps, des rencontres et sorties divers en bus dans toute l’Ile. Le comble de cette aventure c’est qu’Uranie n’est jamais allée à l’école, mais forte de sa personnalité et de son pouvoir fédérateur ses collaborateurs ne pouvait imaginer une autre personne qu’elle en tant que Présidente.

Les membres de l’association étaient vraiment satisfaits des animations proposées. En dehors de la gestion de son association, Uranie a beaucoup voyagé. « Je suis allée en Israël, au Mexique, en Sicile, en Italie, au Vietnam, en Belgique, en Pologne, Medugorje et Fatima. Vous savez, j’ai même mon certificat de pèlerinage. Je suis une personne familière je m’adapte à chaque groupe. J’aime rencontrer et échanger avec de nouvelles personnes.»

Forte de son histoire, elle a un message de combat à transmettre aux femmes mais aussi à tous les Saint-Paulois : « Malgré lé difficulté la vie, découraz pas zot, y fo zot y tiembo i larg pas et si ou la tombé ou ar lév ».







