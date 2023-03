Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la Femme : Nicole LECLERCFONTAINE, la femme qui sillonnait les mers La Ville de Saint-Paul crée une nouvelle fois l’événement avec un mois de mars totalement consacré aux femmes. Un programme riche, ambitieux et diversifié traduit cette ambition sur le territoire. L’occasion de mettre en lumière huit femmes inspirantes, déterminées et admirables. La commune réaffirme ainsi son engagement constant à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes du 8 mars, mais aussi toute l’année. À l’instar d’autres femmes, dont le portrait sera publié tout au long du mois de mars, retrouvez le parcours de Nicole LECLERCFONTAINE.

C’est un parcours atypique et admiratif que nous découvrons. Nicole LECLERCFONTAINE a vécu toute son enfance au Guillaume dans la petite case familiale. D’un naturel curieux, Nicole écoutait chaque récit de campagne de son père qui a fait carrière dans le domaine du génie militaire. Son baccalauréat spécialisé en sciences avec mention en poche, elle savait déjà où était sa place et souhaitait inscrire son destin dans les pas de son père. Elle a donc intégré une Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles (CPGE) au Lycée Militaire de la Flèche à la surprise de son entourage, car à l’époque, rare étaient les réunionnaises qui se tournaient vers des métiers destinés aux hommes. C’est donc dans un milieu peu habitué à accueillir des jeunes issus des classes populaires, des filles et encore moins d’origine réunionnaise que la jeune femme a durant des années de préparations, forgé un caractère. La rigueur militaire oblige. De fil en aiguille, elle découvre tout le potentiel que lui offrait la Marine Nationale et s’est vite accrochée à ce nouveau défi !

Une femme préservatrice et engagée

C’est à ce moment-là que la carrière que Nicole LECLERFONTAINE a définitivement commencé aux côtés de la Marine Nationale en tant que chef de quart (la conduite des navires) volontaire puis en tant que météorologue océanographe. Rejoindre la Marine Nationale a permis à Nicole de sillonner les mers et océans du globe pendant près de 15 ans, elle se rappelle avoir même eu la chance de passer le cercle polaire arctique ; en tant que femme réunionnaise qui connaît 2 saisons sur 4, Nicole est reconnaissante de ce qu’elle a pu accomplir et découvrir ! Il est nécessaire de parler de son expérience lorsqu’elle a exercé à l’État-major militaire international. Celle-ci lui a ouvert les portes. Elle a pu rencontrer des personnes aux profils et aux origines différentes : “Une expérience enrichissante, car sans ces rencontres, l’aventure aurait été différente”.

“Elles ne doivent pas avoir peur de sortir des sentiers battus”

C’est une vie remplie de beaux souvenirs que Nicole a souhaité laisser pour écouter son cœur qui lui a soufflé une envie de retrouver sa terre, son petit coin de paradis créole qui est un lieu serein comme elle le dit si bien. Elle a finalement retrouvé sa case familiale auprès de son mari et de ses 3 marmailles. Femme persévérante, de nature passionnée et passionnante, la marine s’est immédiatement laisser guider par ses valeurs et a souhaité contribuer à la préservation de notre chère et belle planète qu’elle a pu découvrir auparavant. Fière de son île, de sa culture métissée et de sa nature exceptionnelle, Nicole s’est lancée un nouveau défi en accordant du temps à une action associative en proposant des médiations en lien avec la préservation du patrimoine Réunionnais – naturel et culturel à destination notamment de la jeunesse Réunionnaise. C’est ce parcours riche d’aventures que Nicole est fière de conter aux jeunes filles Réunionnaises. “Elles ne doivent pas avoir peur de sortir des sentiers battus”. Même si cela implique d’affronter des regards pas toujours bienveillants des autres, mais Nicole l’affirme : “la résilience et le courage sont les armes des femmes créoles”.







