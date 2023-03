Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la Femme : Madeleine MOUTOUSSAMY dit « Madame TIMY », la gardienne des traditions créoles

Sin Pol i mèt en lèr fanm sin poloise dans le cadre du Mois de la Femme. Ce mois de mars, nous allons vous présenter une figure emblématique de Plateau Caillou, Madeleine MOUTOUSSAMY plus connue sous le nom de « Madame TIMY ».

Née à Saint-Paul, Madeleine MOUTOUSSAMY a grandi dans le quartier de la rue Saint-Louis. Celle que l’on surnomme affectueusement “Madame TIMY” vit actuellement à Plateau Caillou et est vice-présidente de l’association Les Tamarins de L’ouest. En 2005, elle était en insertion dans l’association régionale d’accompagnement social territorial (ARAST). À la fin de cette expérience, elle décide de créer son association en 2009 avec de l’initiation au tressage de chapeaux en paille. Cette passion pour le tressage lui vient de sa maman qui lui a enseigné la pratique. Madeleine pourrait en parler des heures « de la paille », des techniques de tressage, de la différence avec le vacoa. En 2010, forte de son expérience, elle désire partager son savoir-faire en proposant ses premiers ateliers de tressage à la population saint-pauloise. Lors de sa première exposition : elle a été repérée par une principale du collège de Plateau Caillou. Une collaboration s’est mise en place afin de lui proposer des créneaux d’intervention auprès des élèves, un réel travail de transmission se met alors en place.

La transmission des traditions créoles

Aujourd’hui, son association propose un large choix d’activités comme des ateliers tapis mendiant, de cuisine avec la confection de gâteau et de jus lontan. À travers ces différents ateliers, elle forme ainsi les jeunes génération en insertion. Le but est de partager à tout le monde son savoir-faire. Lors de cette rencontre riche en partage et en émotions, Madeleine nous a confié sa passion pour la paille de la Savane de Plateau Caillou, pour la culture réunionnaise et son combat pour qu’elle perdure auprès des jeunes générations. Elle nous a aussi indiqué que le travail de tressage de la paille « est un travail long et pénible mais durable. J’ai un chapeau qui date de 2011 et il est en parfait état. C’est écologique ! J’ai quelques-uns des mes chapeaux qui ont récemment était exposés au salon de l’agriculture à Paris.»

“Madame TIMY”, notre gardienne des traditions créoles, de la culture réunionnaise a un message pour les jeunes générations féminines : « Il faut être le maître de soi-même. » À travers ce message, elle invite la population féminine à s’affirmer, prendre le pouvoir sur leur vie car « à nou osi nou lé capab’ ».







