Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la Femme : Kathleen Mallet, fanm’ travailleuse et admirable

Aujourd’hui, la Ville de Saint-Paul vous emmène à la rencontre de la boulangère, Kathleen MALLET. Titulaire d’une formation complète dans le secteur de la boulangerie, d’un CAP Boulangerie et Bac Pro Boulangerie/Pâtisserie au Lycée Hôtelier à Plateau Caillou, Kathleen exerce ce métier depuis 10 ans.

La passion pour le monde de la boulangerie et de la pâtisserie est née dans le cercle familiale. Enfant, elle aimait cuisiner avec sa tante qui travaille dans le secteur de la restauration. C’est en famille, entourée de sa marraine et mamie, qu’elle préparait principalement des gâteaux au départ. Lors d’un voyage en métropole avec son oncle pour le salon de la boulangerie, Kathleen a eu « une révélation, un coup de foudre » face à une exposition de différents pains qui a attisé sa curiosité.

Le choix d’orientation, une évidence

C’est donc naturellement que pour ses études qu’elle s’est tournée vers la boulangerie/pâtisserie avec une préférence pour la pâtisserie au départ. Ce métier passion lui a fait oublier les difficultés et les horaires décalés. En cours, la proportion de femmes était faible, 4 pour 12 élèves, il fallait donc trouver sa place. Ancienne basketteuse, elle a su s’inspirer de son expérience dans ce sport majoritairement masculin pour s’affirmer. «Confrontez aux hommes, moi aussi je suis capable de faire comme eux. Je vais travailler pour y arriver. »

Meilleure baguette tradition de la Réunion

Et le travail a fini par payer car en Mars 2022, Kathleen remporte le concours de la meilleure baguette de tradition française de La Réunion. Une victoire qui prouve que la femme a une vraie position dans ce métier. Riche de cette expérience, aujourd’hui Kathleen occupe un rôle important dans la gestion de la partie boulangerie de Savanna. Et si la baguette n’a plus aucun secret pour elle, Kathleen se charge aussi du passage de commander, de planifier les entrées et sorties, de la préparation et des cuissons, tout cela en collaboration avec son équipe. Forte de ce succès, Kathleen a aussi un rôle de relais en accueillant souvent des apprentis afin de leur transmettre son savoir. Elle est un exemple de réussite pour les futures boulangères. Et nous partage son leitmotiv pour les femmes : « Il ne faut pas se dire que nous ne sommes pas capable, au contraire, il faut persister, essayer, persévérer. Et surtout on ne se compare pas aux autres. Tout le monde à sa chance. »







Dans la même rubrique : < > Le CCAS de Saint-Paul et le Secours Catholique distribuent des repas et des kits d’hygiène aux sans-abri D’un 19 mars à l’autre, La Réunion change de nom et de statut