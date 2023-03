Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la Femme : Erika Vélio, ingénieure aérospatiale au Pays-Bas Dans le cadre du Mois de la Femme, la Ville de Saint-Paul met à l’honneur des femmes dont le parcours de vie est inspirant et motivant ! Pour ce second portrait, nous découvrons Erika VÉLIO, ingénieure spatiale au Pays-Bas.

Originaire de la Plaine Saint-Paul, Érika VÉLIO est ingénieure aérospatiale à Airbus Pays-Bas depuis 2006, elle souhaite désormais développer des activités liées au spatial à La Réunion et dans le bassin océan Indien afin de permettre à nos jeunes de créer leur métier de demain. “Il faut viser la lune pour taper à côté”, commence Erika VÉLIO avec dynamisme. Originaire de la Plaine Saint-Paul, la jeune femme travaille actuellement à Airbus Defense and Space au Pays-Bas. Elle est spécialisée dans les avions militaires, les drones, les missiles, les lanceurs spatiaux et satellites artificiels chez Airbus Defence and Space, l’une des trois divisions du groupe Airbus.

Présidente de l’association PIKALI RUN OI, elle a officialisé un accord en 2021 avec un certain nombre d’ établissements scolaires et la Ville de Saint-Paul. L’objectif : agir auprès des élèves et du grand public pour animer des ateliers d’astronautique avec la création d’un centre culturel et spatial à Saint-Paul.

Ce centre sera une reproduction de la Station Spatiale Internationale (ISS) qui a pour but l’installation d’un équipage chargé d’effectuer de la recherche scientifique en environnement spatial.

Ce projet ambitieux et innovant sera une réelle valorisation du domaine scientifique et aérospatial de La Réunion.

Lauréate des Talents d’Outre-Mers en 2015, véritable modèle pour inspirer des jeunes qui veulent aller vers les Sciences et Techniques, marraine de promotion de l’Université des Sciences et Techniques de Saint-Denis, elle devient le mentor de jeunes réunionnais.

Présidente de l’association de l’Union pour la Promotion de la Propulsion Photonique (U3P), elle participe à la création d’un prototype de voile solaire au sein de l’Université.

Ambassadrice de Saint-Paul à l’International

« C’est une fierté en tant que femme de travailler sur le projet Artemis », affirme l’ingénieure aérospatiale. Erika travaille sur Artemis, un programme pour la NASA (National Aeronautics and Space Administration). « Il s’agit d’un programme spatial habité de la NASA. D’ici 2024, l’agence spatiale américaine projette d’amener un équipage sur le sol lunaire. Une femme fera partie de cet équipage », confie la spécialiste. Une conquête de l’espace qui ne se fera pas sans cette Saint-Pauloise !

Le programme Artemis se déroule en plusieurs phases. En juin 2022, la première capsule Orion à effectué un tour de Lune à vide, c’est la mission Artemis I. Cette année, une autre capsule partira avec à son bord 4 astronautes, de nouveau pour un tour de Lune, ce sera la mission Artemis II.

Puis, en 2024, ce sera pour un alunissage et un petit pas pour la femme mais un très grand pas pour l’humanité.

Un symbole très marquant surtout dans notre société où les lois et les règles de la société changent très lentement pour donner une place équitable à la femme. Une volonté de fer, dynamique et volontaire, l’ingénieure est prête à décrocher la lune pour partager sa passion et faire découvrir les métiers de l’espace à la jeunesse réunionnaise.







Dans la même rubrique : < > Bientôt la 19ème édition de la boucle Bassin Vital Retrouvez le programme du réseau de lecture publique pour le mois de mars 2023