Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Mois de la Femme : Cathy MIRANVILLE, fanm rêveuse et admirable ! La Ville de Saint-Paul crée une nouvelle fois l’événement avec un mois de mars totalement consacré aux femmes. Un programme riche, ambitieux et diversifié traduit cette ambition sur le territoire. L’occasion de mettre en lumière huit femmes inspirantes, déterminées et admirables. La commune réaffirme ainsi son engagement constant à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes du 8 mars, mais aussi toute l’année. À l’instar d’autres femmes, dont le portrait sera publié tout au long du mois de mars, le parcours de Cathy MIRANVILLE, fanm’ réunionnaise et fière de l’être, est l’alliance entre ambition et inspiration.

Actuellement chauffeuse de bus au réseau kar’Ouest, Cathy MIRANVILLE, est un visage chaleureux que de nombreux citoyens de la Commune Saint-Pauloise croisent tout au long de l’année. Cathy MIRANVILLE avait un rêve d’enfance plutôt inhabituel pour une petite fille : elle voulait devenir conductrice de bus. Malgré les stéréotypes de genre et les pressions sociales qui pouvaient décourager une fille de poursuivre une carrière dans un domaine considéré comme masculin, Cathy n’a jamais abandonné son rêve.

Après avoir décroché un baccalauréat professionnel spécialisé dans la couture, réalisation de vêtements sur-mesure et accessoires pour les femmes, préparé au Lycée Isnelle-AMELIN situé à Sainte-Marie, elle a pris son envol vers la métropole en 1999.

Un destin marqué par des rêves d’enfance

Son rêve d’enfance était toujours présent et le moment était venu pour elle de le réaliser. C’est avec nostalgie que Cathy se remémore le passage de son permis de conduire “dans la neige et le froid de la métropole”. C’est une aventure nouvelle que Cathy s’apprête à vivre. Durant 4 ans, la jeune femme exerce en tant que conductrice de bus. Désormais, elle doit se confronter à la réalité ; car oui, à l’époque, c’était un métier principalement masculin. Malgré une certaine fierté et des échanges agréables au cours de cette carrière, elle a fait parfois face aux préjugés ou à la méfiance de certains clients de la gente masculine. Après plus de 4 ans à arpenter les routes en métropole, Cathy sent le manque de la chaleur réunionnaise et de sa famille, elle décide de revenir sur son île natale, La Réunion en 2005.

Des rencontres marquantes et des liens tissés

À son retour sur l’île, Cathy a eu l’occasion de travailler pour plusieurs sociétés de transports : TRANSPORTS SOUPRAYENMESTRY, RAPID TRANSPORTS. Rapidement, l’organisme de la SEMTO prend contact avec Cathy en janvier 2007, et c’est à ce moment que sa carrière auprès de la société commence.

Quand elle regarde dans le rétroviseur, elle se dit que le temps est passé très vite, que certes “il y a eu des hauts et des bas, mais elle est fière de ce qu’elle a accompli, elle est fière d’avoir pu réaliser son rêve”.

C’est un métier où chaque jour la conductrice rencontre et échange avec femmes, enfants et hommes.

Ces rencontres sont des moments marquants pour elle. Des liens sont tissés naturellement avec des personnes qui sont transportées chaque jour par Cathy. Ce sont ces échanges agréables qui lui permettent de ramener le côté positif du métier lorsqu’elle rentre chez elle.

Aujourd’hui, Cathy remercie et ressent de la gratitude pour les passagers qui croisent son chemin et qui embellissent ses journées avec de belles attentions.

” Madame, mi-lé content voir a ou le matin “, Cathy nous dit : ” ce ti mot i fait ma journée, si un moune la ni ennuie a nous après mi lé comme un gout do lo si fey sonz !”

Que ce soit de la part des femmes ou des hommes, Cathy est appréciée par les Saint-Paulois. Ils confient se sentir en sécurité quand elle est présente.

Ce métier a apporté à notre chère Cathy MIRANVILLE, de l’expérience, ainsi que de l’assurance. Il est nécessaire de prendre conscience que lorsqu’on est conductrice de bus, nous faisons face à des situations agréables et d’autres un peu moins, il est important pour soi-même de montrer que nous sommes « le maître du bus ».

Aujourd’hui, Cathy est une femme accomplie et respectée dans son métier de conductrice de bus. Elle est fière de montrer aux jeunes filles qu’elles peuvent poursuivre leurs rêves, quel que soit le domaine, et qu’elles ont tout autant leur place que les garçons.

Pour Cathy, “notre difficulté d’hier, est notre force d’aujourd’hui”, il est important d’apprendre de ses expériences. Comme elle dit si bien nou tiembo nous largue pas et nou continié rêvé !







