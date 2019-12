A la Une ... Moins étouffant à partir de mercredi après un passage pluvieux mardi

Conditions prévues en moyenne cet après-midi Prévisions pour le lundi 16 Décembre Chaud avec des averses plus probables dans les hauts cet après-midi.



➡️ Le ciel réunionnais s'offre à un soleil insolent en ce début de matinée en dépit de bancs de nuages élevés.

Des nuages porteurs d'averses transitent en demeurant au large des côtes Nord-Est.

La couverture nuageuse s'impose sur les pentes avant la fin de la matinée et le gris foncé annonce les averses de l'après-midi.



➡️ L'après-midi le risque pluvieux est plus probable dans les hauts du Nord-Est , de l'Est et du Sud-Est . Les plaines, les hauts de Sainte Rose, le volcan sont ciblés. Les averses peuvent être localement soutenues et un coup de tonnerre n'est pas exclu.

Les averses peuvent se frayer un chemin jusqu'aux bordures littorales Est et Sud-Est.

La baignade se poursuit sous les éclaircies sur les plages de Saint Pierre à Saint Gilles. Le Port et Saint Denis ne devraient pas être rafraîchies alors que le soleil ne devrait pas les déserter.



🎏 Le vent s'accélère localement de Saint Paul à Saint Pierre en passant par Saint Leu. Il tente de rafraichir un peu sur les côtes Nord-Est.

Des accélérations locales sont possibles sous les averses dans les hauts l'après-midi.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée au large sous l'effet du vent.



🌡️ Les températures restent majoritairement supérieures aux normales de Décembre. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h33 le 17 -- Coucher du soleil : 18h54 le 16



🌡️ Températures relevées en fin de nuit dans les stations de METEO FRANCE

Analyse de la situation de surface



Des pluies traversent l'île mardi. A l'arrière un air un peu moins chaud s'installe mercredi.



Tendances pour le mardi 17 Décembre Une dégradation pluvieuse est attendue en journée de mardi. A l'arrière les vents s'orientent au Sud-Est et les températures maximales baissent d'un cran mercredi.



➡️ Le timing et l'intensité des pluies restent à préciser ce soir. Ce qui semble acquis est le retour à un alizé classique de Sud-Est à partir de mercredi. Les maximales sont plus proches des normales de saison après une longue période pendant laquelle elles les ont allègrement dépassées. PATRICK HOAREAU Lu 543 fois







