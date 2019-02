Moins de touristes réunionnais à Maurice en 2018

En 2018, le pays a accueilli 7601 touristes réunionnais de moins que l’an passé, passant de 146 040 à 138 439, soit une baisse de 5,5%.



Un désintérêt dont les opérateurs craignent qu'il s’inscrive dans la durée, les voyageurs réunionnais représentant le deuxième marché de Maurice en la matière. L'île soeur craint que cette tendance s’installe et pour plusieurs raisons.



Sont avancés le fait qu’Air Austral a diversifié ses destinations, le renouvellement de la continuité territoriale entre La Réunion et la France, la crise sociale en France (gilets jaunes), le coût du billet entre La Réunion et Maurice, ou encore la concurrence qui s'est accrue sur le marché réunionnais, rendant la métropole plus accessible.



Mais pas de quoi pour le moment semer la panique chez les hôteliers, pour qui le marché réunionnais reste un segment à fort potentiel, selon le directeur de l'AHRIM (Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'île Maurice).