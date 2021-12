A la Une . Moins de 100 euros sur le compte des Français dès le 10 du mois

Selon une étude Frinfrog/RMC, il ne reste plus que 94 euros en moyenne sur le compte bancaire des Français qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois après prélèvement des factures et remboursements de crédits. Par NP - Publié le Mercredi 8 Décembre 2021 à 11:23





Selon cette étude réalisée par l'entreprise de crédit en partenariat avec RMC, "le retour à la consommation normale, la fin des subventions liées à la crise du COVID-19 ainsi que l’augmentation récente des dépenses énergétiques", peuvent expliquer cette baisse du solde bancaire.



Avant le 10 du mois sont généralement prélevés le loyer, les factures d’électricité, d’eau et de gaz, mais aussi les assurances, remboursements de crédits etc.



Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, entre décembre 2021 et février 2022, le gouvernement a ainsi prévu de verser une indemnité inflation de 100 euros pour les Français gagnant moins de 2.000 euros nets par mois.



"L’analyse mois par mois du solde bancaire montre qu’il suit une évolution mensuelle stable dans le temps. L’entrée en découvert bancaire se situe généralement entre le 15 et le 18 du mois, en fonction de la date à laquelle sont versés les revenus. Cette entrée en découvert génère par ailleurs des frais moyens de 45 € par mois", note l’étude. Depuis quelques mois, le compte bancaire des Français ayant des revenus inférieurs à 2.000 euros nets (soit plus de la moitié des Français selon l’Insee) fait grise mine. En moyenne depuis le début de l’année, au 10 du mois, il ne reste plus que 94 euros pour finir le mois. En octobre dernier, la baisse a atteint en moyenne la barre des 55 euros.Selon cette étude réalisée par l'entreprise de crédit en partenariat avec RMC, "le retour à la consommation normale, la fin des subventions liées à la crise du COVID-19 ainsi que l’augmentation récente des dépenses énergétiques", peuvent expliquer cette baisse du solde bancaire.Avant le 10 du mois sont généralement prélevés le loyer, les factures d’électricité, d’eau et de gaz, mais aussi les assurances, remboursements de crédits etc.Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants, entre décembre 2021 et février 2022, le gouvernement a ainsi prévu de verser une indemnité inflation de 100 euros pour les Français gagnant moins de 2.000 euros nets par mois."L’analyse mois par mois du solde bancaire montre qu’il suit une évolution mensuelle stable dans le temps. L’entrée en découvert bancaire se situe généralement entre le 15 et le 18 du mois, en fonction de la date à laquelle sont versés les revenus. Cette entrée en découvert génère par ailleurs des frais moyens de 45 € par mois", note l’étude.





Publicité Publicité