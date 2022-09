La grande Une Moins de 1.500 cas de Covid à La Réunion

La circulation du coronavirus continue de ralentir à La Réunion. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 05:55

La Réunion repasse sous la barre des 1.500 contaminations hebdomadaires au coronavirus pour la première fois depuis la mi-juin. Environ 1.400 nouveaux cas ont été enregistrés à La Réunion sur la semaine glissante du samedi 10 au vendredi 16 septembre, selon Santé Publique France. Les données consolidées de l’Agence régionale de Santé devraient être publiées jeudi par la préfecture.



Le taux d’incidence continue de chuter et s’établit aux alentours de 210 cas pour 100.000 habitants. La Réunion se situe maintenant en dessous de la moyenne nationale (281 cas pour 100.000 habitants). Le taux de positivité baisse aussi et se trouve à 16%.



Lors du dernier point des autorités sanitaires locales, les taux d’occupation des urgences et de mortalité étaient stables à La Réunion.





