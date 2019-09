A la Une . Moha La Squale condamné par le tribunal de Saint-Pierre Il avait fait le déplacement le 10 septembre dernier et s’était défendu à la barre du tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Mohamed Bellahmed, plus connu sous son nom de scène Moha La Squale, a été reconnu coupable de violences sans ITT et de menaces de mort.





Pour ces deux faits, il a écopé de 90 jours-amende à 50 euros et d'une amende de 300 euros pour la contravention. Les demandes des parties civiles, à savoir le couple qui avait été agressé par le chanteur, ont été jugées recevables. Ils reçoivent 600 euros en tout, soit 300 euros chacun.



"Comme sollicité par la défense, le tribunal a requalifié les faits de menace en contravention en le condamnant à une amende. C'est un épiphénomène qui est définitivement clos", s'est félicité ce matin l'avocat réunionnais de Moha La Squale, Me Norman Omarjee.



Les faits s'étaient produits en mars dernier après sa prestation aux Francolies. Ivre et, pour la première fois avait-il expliqué



Lors de son audience début septembre, l'artiste avait reconnu avoir bu 4 ou 5 mojitos et fumé du zamal pur. "Je ne connaissais pas", affirmait-il. Il reconnaissait également avoir proféré des propos injurieux, mais pas de menaces, tout en avouant ne pas se souvenir. "D'habitude, je ne bois pas autant", avait-il assuré face au juge. Les images de vidéosurveillance étaient accablantes, une "vidéo pas très glorieuse" dans laquelle "il ressort clairement que la victime est très calme et lui, hystérique", soulignait la procureure.



Dans cette affaire à "pression médiatique" reconnue par le parquet, la défense avait plaidé la notoriété de son client jouant en sa défaveur et demandé la relaxe.



