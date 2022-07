A la Une . Moetai Brotherson élu président de la délégation Outre-Mer, Ratenon vice-président

Les députés ont élu hier le polynésien Moetai Brotherson à la tête de la délégation outre-mer. C’est la première fois qu’un indépendantiste devient président de cette délégation. Jean-Hugues Ratenon a lui été élu vice-président. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 26 Juillet 2022 à 10:04

Annoncé favori, c’est bien Moetai Brotherson qui a été élu président de la délégation outre-mer hier. Le député polynésien succède donc à Olivier Serva (Guadeloupe) qui était candidat à sa réélection. Nicolas Metzdorf, de Nouvelle-Calédonie, s’est désisté au dernier moment.



Cette élection est une double première. Le candidat de la NUPES devient le premier président de cette délégation venant de la zone Pacifique. Il est également le premier indépendantiste à obtenir ce mandat. Un positionnement politique qu’il assure ne pas être un frein dans ses responsabilités et affirme vouloir travailler dans un esprit de consensus.



À ses côtés, la délégation a choisi 6 vice-présidents. Parmi eux, Jean-Hugues Ratenon sera la voix de La Réunion.



La délégation Outre-Mer a été créée en 2012 afin d’informer le gouvernement sur tous les sujets en lien avec ces territoires. Elle compte d’office les 27 députés ultramarins auxquels s’ajoutent 27 députés métropolitains.



Jean-Claude Fruteau a été le premier président de cette délégation. En 2017, Olivier Serva avait élu face à Ericka Bareigts et Thierry Robert.



