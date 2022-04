Modification temporaire de la circulation et du stationnement sur le Boulevard Leconte Delisle

Afin de permettre le bon déroulement des travaux de l’opération “Frange Boisée” réalisés par l’entreprise Austral Aménagement & Développement, sous maîtrise d’ouvrage de la Mairie de Saint-Paul, la circulation et le stationnement seront interdits par tronçon sur le Boulevard Leconte Delisle (partie sable) à l’Hermitage-les-Bains, du vendredi 1er avril 2022 au vendredi 30 septembre 2022. Il s’agit de la portion comprise entre le restaurant chez GO et le rond-point en intersection avec le chemin Père Lafrite.



Découvrez ci-dessous l’arrêté municipal portant réglementation provisoire de la circulation et le stationnement Boulevard Leconte DELISLE à l’Hermitage-les-Bains, du 1er avril au 30 septembre 2022.