Modification du programme de vols de Corsair

En raison du mouvement des gilets jaunes toujours en vigueur sur l’île de la Réunion et de la fermeture de l’aéroport de Saint-Denis le 21 novembre à compter de 16h00, la compagnie Corsair est contrainte de modifier ses horaires de vols.



Le vol SS711 du mercredi 21 novembre 2018, Ile Maurice/Ile de la Réunion/Paris est modifié comme suit :

21/11/2018 Vol SS 710

Départ de la Réunion à 12h25 – Arrivée à l’Ile Maurice à 13h25

Départ de l’Ile Maurice à 16h00 – Arrivée à Roissy-Charles de Gaulle à 00h45



Horaires d’enregistrement :

Ile de la Réunion : début d’enregistrement 09h00 - Fin d’enregistrement 12h30 Ile Maurice : début de l’enregistrement 12h00 – Fin d’enregistrement 15h00



Le personnel de la compagnie reste mobilisé et se tient à la disposition de ses clients. Corsair tiendra ses clients informés de l’évolution de la situation et les invite à consulter son site Internet, mis à jour régulièrement.