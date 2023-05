Communiqué Modification des tarifs sur le réseau Citalis

Publié le Mardi 9 Mai 2023

Le communiqué de Citalis :



La CINOR a délibéré lors du conseil communautaire du 05 avril sur les évolutions et les hausses de la gamme tarifaire du réseau de transport en commun CITALIS. A ce titre, à compter du 15 mai 2023, la tarification appliquée sur le réseau CITALIS change.



Mise en application de la grille tarifaire



Malgré des augmentations successives des coûts de fonctionnement du réseau de transport, des coûts des matières premières et notamment celui de l’énergie, les tarifs des titres de transport du réseau CITALIS, n’avaient pas été revalorisés depuis 2008.



Les prix des titres de transport sont maintenus à un niveau bas et resteront les moins chers de l’île.



Ils évoluent au 15 mai 2023 suivant la grille ci-dessous :



CITALIS reste le tarif le moins cher vendu à bord



Le titre unitaire vendu à bord est de 1,60€. Il reste de loin le moins cher des titres vendus à bord quand les autres réseaux sont à 1,80€ ou 2€ depuis plusieurs années.



Pour rester solidaires, les abonnements qui s’appliquent aux seniors, aux jeunes, aux étudiants, aux demandeurs d’emplois, aux personnes en situation de handicap, sont maintenus au même niveau.



L'abonnement PAPAYE annuel est lui aussi maintenu à son tarif actuel. Pour le rendre davantage accessible, il est déjà accompagné depuis fin 2022 d'une facilité de paiement avec la possibilité de payer en 10 fois sans frais en Espace Bus. Cette facilité de paiement s'appliquera également à l'abonnement Jeune Annuel dès le 15 mai prochain.



CITALIS poursuit le développement de son offre de transport



La modernisation continue du réseau CITALIS se concrétise chaque jour sur le terrain.



La modification tarifaire appliquée en mai 2023 augmentera la contribution de l’usager.

Celle-ci ne représente que 20% du coût total du transport public et forme un soutien pour l’améliorer la qualité de l’offre.



Pour les années à venir, le réseau devrait connaître de nouveaux développements tels que: La modernisation et transformation du réseau CITALIS,

L’installation de nouveaux systèmes de transport comme le Papang

La mise en place d'un bus à haut niveau de service et le déploiement du concept de BAOBAB,

