Modification des statuts d'Ileva: Preuve de "l'incurie des élus du TCO"





Ainsi sous prétexte de garantir "l’efficience de son domaine de compétence", "donner la possibilité à Ileva de projeter la mise en place d’un centre de classe 1 sans même qu' il y ait un semblant de débat au sein du conseil, montre bien l’incurie des élus", poursuit-elle. Les élus du TCO étaient réunis, mardi soir, en conseil communautaire. Parmi les affaires à l’ordre du jour, celle concernant la modification des statuts d’Ileva. La demande des conseillers du syndicat mixte de traitement des déchets de la région Sud et Ouest a alerté l’élue écologiste, Mélissa Cousin.Selon cette dernière, cette modification qui ajoute au domaine de compétence d’Ileva le traitement "des déchets générés par ses propres activités et installations", permet au syndicat d’envisager un centre d’enfouissement de classe 1 réservé aux déchets dangereux. A l’image "des résidus hautement toxiques issus de l’incinération", pointe-t-elle dans un communiqué.L’élue écologiste s’est donc positionnée, "seule", contre la demande d’autorisation alors que " Vanessa Miranville qui, il n y a pas si longtemps se plaignait de l’opacité chez Ileva, est restée ce soir-là la tête baissée, et n'a pas été gênée de voter pour ce surplus de pouvoir donné à Ileva ", dénonce Mélissa Cousin.Ainsi sous prétexte de garantir "l’efficience de son domaine de compétence", "donner la possibilité à Ileva de projeter la mise en place d’un centre de classe 1 sans même qu' il y ait un semblant de débat au sein du conseil, montre bien l’incurie des élus", poursuit-elle. N.P Lu 694 fois





