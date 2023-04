Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Modernisation du réseau d’eaux usées à Saint-Leu : Point d’étape au 21 avril 2023





Pose des postes de refoulement Parking Archambault Les travaux de pose du poste de refoulement au niveau du parking Rue Archambault vont laisser place aux travaux de pose de réseaux le long de la Rue Saint-Michel, qui sera donc, sur la partie basse, totalement fermée à la circulation à compter de ce lundi 24 avril 2023.



Eglise & Kélonia A compter de ce lundi 24 avril 2023, l’entreprise GTOI va commencer les travaux sur le poste de refoulement situé dans la cour de l’église. Ces travaux vont mobiliser le jardin situé à l’avant gauche de l’église.



Les travaux sur le poste de refoulement au niveau du parking côté montagne de Kélonia vont également commencer à compter de ce lundi 24 avril 2023.

Ces deux ateliers n’ont pas d’impact sur la circulation.



2. Pose de réseaux



Atelier Rue du Lagon / RN1A Cet atelier est désormais fini, l’accès à la Rue du Lagon peut donc se faire depuis la RN1A.

La RN1A est aussi rendue à la circulation, dans les deux sens de circulation, dans le secteur.



Atelier Superette Proxi Sur cette section, les travaux de pose de réseaux avaient débuté au niveau du Crédit Agricole. Ils se poursuivent et arrivent désormais au niveau de la superette Proxi, en direction du sud. Au droit du chantier, la RN1A est coupée à la circulation en semaine.

A noter que la Rue Pierre Hibon est de nouveau accessible par la RN1A et remise en sens unique.

Enfin, sur la RN1A, juste avant l’intersection avec le Boulevard de l’Océan, en face de la boulangerie Chong, des places de parking vont être réquisitionnées pour les besoins du chantier.



Atelier cimetière La pose de réseaux en direction du nord se poursuit, avec peu d’impact sur la circulation (circulation à double sens sur voies réduites).

Ces travaux devraient arriver, courant de la semaine prochaine au niveau du rond-point RN1A/RD11 (en direction de Stella). La partie côté mer du rond-point sera mobilisée. Un alternat sera mis en place de 6h30 à 14h30.



Pose de réseaux au niveau des franchissements de ravines A compter de ce lundi 24 avril 2023 et pendant une semaine, la pose de réseaux va se faire successivement sur plusieurs ouvrages de la RN1A. Cet atelier mobile va entraîner la mise en place d’un alternat au droit du chantier.



Seront concernées : la voie côté mer pour la Ravine du Cap et la Ravine des Colimaçons ; la voie côté montage pour la Ravine des Poux et la Ravine du Grand Étang.



Pour toutes informations, les médiateurs sont à l’écoute des usagers au 0692 46 39 33.

