Modernisation du réseau collectif des eaux usées au Centre-ville

En lien avec la Ville de Saint-Leu, le TCO porte un projet de modernisation du réseau des eaux usées en Centre-ville de Saint-Leu, du cimetière au rond-point Kélonia.



Les enjeux sont multiples. Il s’agit de remplacer un réseau devenu désuet qui fait peser plusieurs risques : des casses, des pollutions, des effondrements de chaussées. Ce projet de modernisation du réseau des eaux usées permettra également d’adapter la taille des infrastructures à l’évolution démographique et au développement du territoire.



Il s’agit d’un investissement important et nécessaire pour garantir le développement durable de la Ville.



Le marché d’appel d’offres pour ce chantier conséquent, a été lancé par le TCO, le 18 février 2022.



En vue de l’entrée dans la phase travaux, une fois que les entreprises seront retenues, la Ville de Saint-Leu, le TCO et le bureau d’études ont tenu une première réunion d’information à destination des commerçants / professionnels du Centre-ville, à la salle des fêtes du Foirail, ce mercredi 23 février 2022. Plusieurs personnes ont répondu à cette invitation, dont le président de l’Association des Commerçants de Saint-Leu.



Cette rencontre a permis d’effectuer une présentation du projet et un temps d’échanges pour préparer au mieux la mise en route effective de ce chantier.



D’autres réunions seront organisées dans les mois qui viennent, notamment avec les riverains.