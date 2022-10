Modernisation du réseau collectif d’eaux usées : Début des travaux à Saint-Leu dès lundi

Cette première tranche de travaux sera réalisée en 7 mois. Les portions concernées se situent aux entrées Nord et Sud du centre-ville de Saint-Leu, au niveau de Kélonia et entre le cimetière et le Four à chaux. Ces travaux auront un faible impact sur la circulation.



Toutefois pour garantir la sécurité des ouvriers, la vitesse sera limitée aux abords du chantier.