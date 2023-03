Modernisation des réseaux d’eaux à Piton : travaux de nuit à partir du 20 mars

Fin février débutaient les travaux d’extension et de renforcement du réseau d’eau potable à Piton. La première tranche a concerné le CD11, entre le Super U et la gendarmerie de Piton. Ces travaux arrivent à terme à la mi-mars. Une reprise d’enrobé est prévue à la fin du mois.



L’opération entrera ensuite, à compter du lundi 20 mars, dans une nouvelle phase, entre la gendarmerie et l’église de Piton.



Pour cette nouvelle phase du chantier, les travaux se dérouleront de nuit, de 20h à 5h du matin.



Entre la gendarmerie et la Poste, un alternat sera mis en place.



En revanche, à partir de la Poste, la chaussée sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place par la Rue du Père Tabaillet.



La durée du chantier dépendra notamment de la nature des sols qui peut faciliter ou non la pose des réseaux. Les travaux devraient s’achever d’ici fin août.



Pour rappel, ce chantier vise à renforcer et moderniser le réseau d’alimentation en eau potable du réservoir « Piton 800 » sur la zone de Piton Bois de Nèfles à Saint-Leu et de déployer un réseau collectif d’eaux usées plus adapté à la forte poussée démographique du secteur et à une demande plus importante des résidents du territoire.



Afin d’anticiper d’éventuels désagréments, les riverains seront régulièrement informés de l’avancée des travaux. La chaussée sera sécurisée après chaque intervention. Les conducteurs de deux-roues devront néanmoins redoubler de vigilance durant les prochaines semaines, face à un revêtement de chaussée provisoire.