7mag.re

Mode, Musique, Beauté ... Ces jeunes influenceurs locaux sont les meilleurs !

Samedi 14 mars a eu lieu la première édition de The Young Influencers Awards au bord du catamaran Le Maloya de Festi Yacht de Bourbon. Une petite cérémonie conviviale en présence de nombreux jeunes influenceurs locaux dans la catégorie Food, Humour, Mode, Sport, Musique, Beauté et Voyage. Sept catégories ont été sélectionnées et pour chacune d'elles un gagnant élu par les membres du jury. Un évènement majeur dans la communication digitale locale qui prouve que les réseaux sociaux ont un bel avenir.



The Young Influencers Awards est à l’initiative de Samuel Narsou LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS

Karoline Cheri