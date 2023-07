Mobilités : La CINOR participe au premier bilan des États Généraux

Maurice GIRONCEL s’est félicité de la participation citoyenne et y voit la traduction de l’importance du sujet des Mobilités dans le quotidien des habitants du Territoire Nord.Il a également fait le lien direct entre cette démarche contributive et celle lancée par La CINOR à travers son Plan Des Mobilités (PDM) en cours d’élaboration. Et bien sûr avec le projet Baobab étendu vers l’Est, qui reliera Saint-Denis à Saint-Benoît dans un futur proche.