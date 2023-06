Mobilités : BAOBAB étendra ses branches jusqu’à Saint-Benoît

Une première idée est d’étendre le concept BAOBAB de La CINOR jusqu’à Saint-Benoît, et plus précisément jusqu’au Groupe Hospitalier Est Réunion (GHER).Naturellement, la connexion entre les deux réseaux urbains se fera à Quartier-Français qui, de par son positionnement géographique et son dynamisme économique, est voué à devenir le “hub” de l’Est réunionnais en matière de transport public.Les présidents des deux intercommunalités, accompagnés de la maire de Saint-Denis Éricka BAREIGTS, ont exposé tout le bon sens d’une telle démarche : il s’agit d’apporter dans les termes les plus courts des solutions efficientes de mobilités diverses, et un transport en commun évoluant sur un site propre, c’est-à-dire ‘’réservé’’. C’est le principe même du TCSP (Transport en Commun en Site Propre), et la solution la plus aisée à mettre en place pour des bus à haut niveau de service (BHNS) avec une fréquence de passage plus importante.