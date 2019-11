Mobilité urbaine… Yamaha présente son scooter à 3 roues, le Tricity 300…

Esthétiquement, le Tricity 300 reprend les lignes générales établies par le 125, mais dans une version plus imposante et empruntant quelques éléments aux séries Niken et Max pour renvoyer plus de sportivité visuellement. C'est incontestablement le plus beau du marché. Contrairement à d'autres engins de cette catégorie et de cette cylindrée, il offre des roues avant de 14 pouces (avec des pneus spécialement développés par Bridgestone) : ceci permet d'augmenter l'adhérence…