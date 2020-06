A la Une . Mobilité Réunion - Québec : Les étudiants et travailleurs réunionnais sur le carreau

Le fils de Patricia devait s’envoler le 9 août prochain vers son avenir d’étudiant au Québec. Mais comme plus d’une centaine d’autres candidats à la mobilité entre La Réunion et la province canadienne francophone, il doit renoncer à son projet en raison des conséquences de la pandémie de covid-19. Alors même qu’il a déjà complété les longues démarches nécéssaires et avancé les frais pour son installation, la fermeture des frontières à l’île Maurice l’empêche aujourd’hui de réaliser la dernière étape de ce long parcours : la collecte des données biométriques, qui ne peut se faire sur notre île. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 8 Juin 2020 à 11:23 | Lu 1190 fois

"Il a été un peu anéanti sur le coup, mais il relativise énormément depuis. On se dit qu’il y a des choses plus graves que ça", nous confie Patricia. Son fils a appris la semaine dernière qu’il ne pourra finalement pas se rendre au Québec pour ses études cette année.



Près de 170 autres étudiants et travailleurs réunionnais, candidats à la mobilité Réunion - Québec, ont reçu cette même nouvelle, conséquence directe de la crise du coronavirus.



"On se dit que tant pis, ce sera pour l’année prochaine. Le souci c’est que nous avions déjà engagé des frais à hauteur de plusieurs centaines d’euros, pour réserver la chambre, obtenir le certificat d’acceptation au Québec, le permis d’étudier et le permis de travail", explique la maman.



Ces démarches auraient dû déboucher sur la collecte des données biométriques, dernière étape du long parcours vers l’immigration au Québec. Celles-ci ne peuvent se faire à La Réunion, et le processus de mobilité du conseil régional prévoit donc un passage par l’Île Maurice où cela est possible.



Mais avec la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus, impossible de compléter cette dernière étape clé. "L’autre possibilité consiste à se rendre à Paris où il est possible de collecter ces données biométriques, mais le voyage ne correspond pas au parcours du conseil régional et ne permet donc pas l’obtention de bourses."



"Même si sa place est réservée pour l’année prochaine dans le cégep de son choix, pour cette année du coup c’est compliqué", nous confie Patricia. "Il a fait des choix sur parcoursup à raison de son départ pour le Québec. Il a par exemple postulé dans des universités en métropole pensant ne pas avoir à s’y rendre. Maintenant il faut trouver autre chose à faire à La Réunion, hors parcoursup, ce qui signifie qu’il devra probablement se diriger vers des écoles privées qui ont un coût."



Et le futur étudiant doit rapidement se décider. Pour autant, la famille relativise et dit accepter cette situation pour aller de l’avant : "Mon fils est jeune donc même si l’année est perdue il ne prendra pas beaucoup de retard. Notre situation n’est pas alarmante, il y a des situations beaucoup plus critiques", explique Patricia, qui pense notamment aux familles entières qui ont déjà organisé leur déménagement vers le Québec et qui voient leur projet tomber à l’eau.



"On est en phase d’attente. Est-ce que la région et le rectorat vont prévoir quelque chose pour ces étudiants restés sur le carreau ? On attend aussi de savoir comment vont se dérouler les démarches l’année prochaine et s’il nous faudra tout recommencer."



