Mobilité : Rencontre avec les bénéficiaires à l'agence du CNARM à Paris

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, s’est rendu ce jeudi 17 mai 2018 au siège du CNARM, à Paris, pour mesurer les réalités de l'insertion des bénéficiaires du dispositif en Métropole. L’occasion aussi de souligner l’engagement des entreprises qui participent à cette nécessaire dynamique de promotion et de valorisation de l’insertion professionnelle par la mobilité.



" Ce moment d'échange est essentiel. La mobilité n'est pas un concept flou mais la concrétisation d'un dispositif qui fonctionne et qui permet aux jeunes de poser les premiers jalons de leur projet de vie ", explique Cyrille Melchior. "



Au terme de ces échanges, c'est la richesse et la diversité des parcours de ces Réunionnais qui m'encourage, car chacun, à sa manière, contribue au rayonnement de La Réunion. En s’installant en Métropole, ils sont devenus les ambassadeurs de notre département. Ceux qui reviennent sur l'ile contribuent, quant à eux, à l'enrichissement de notre tissu économique ", poursuit le Président du Département.



Cyrille Melchior tient à saluer le travail et le sérieux d’Ibrahim Dindar, Président du CNARM, et des agents, qui œuvrent tout au long de l’année à l’insertion professionnelle de près de 2 000 Réunionnais.