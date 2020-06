Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Mobilité : « Étudier et vivre au Québec »

La Région travaille en lien avec les autorités pour permettre la relance du dispositif mobilité Québec pour les nouveaux postulants La Région Réunion et l’Europe accompagnent chaque année depuis plus de 10 ans, dans le cadre de son programme "Étudier et vivre au Québec », des Réunionnais en mobilité au Québec.





Ce programme volontariste porté par la Région permet d’accompagner plus de cent réunionnais chaque année. Ainsi, une communauté de plus d’un millier de Réunionnais a fait le choix de vivre au Québec et plus de 400 Réunionnais sont actuellement étudiants dans les établissements partenaires. C’est donc un programme de réussite que la collectivité veut poursuivre dans les meilleures conditions possibles.



La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 impacte lourdement la mise en œuvre du dispositif dans des conditions optimales et la collectivité travaille en lien avec les autorités québécoises et les partenaires locaux (aérien) pour relancer le dispositif dès que possible pour les nouveaux postulants.



La relance du programme est ainsi conditionnée d’une part à la reprise des vols notamment sur Maurice pour l’obtention du Visa biométrique qui n’est pas possible aujourd’hui à La Réunion, et à la reprise des vols réguliers pour les déplacements et l’entrée au Québec.



La fermeture des frontières de Maurice liée au Covid-19 rend aujourd’hui en effet impossible la réalisation de ces données biométriques indispensables dans le cadre des formalités obligatoires liées à l’immigration compatible avec un départ pour le Québec en août 2020.



Par ailleurs, la fermeture actuelle des CEGEPS reste une difficulté pour assurer le départ des jeunes pour cette rentrée scolaire.

Le dispositif a nécessité depuis 2018 une nouvelle organisation du fait de la nouvelle réglementation canadienne en matière de visa qui impose aux étudiants un visa biométrique pour entrer au Canada. Ces visas biométriques sont depuis 2 ans réalisés à l’île Maurice.



A ce stade, la collectivité travaille en lien avec les autorités pour permettre la relance du dispositif mobilité Québec.

Le dispositif « Étudier et vivre au Québec » serait relancé si la situation sanitaire était stabilisée et les conditions réunies pour un départ respectant la réglementation fixée par le Canada.



Cette situation ne concerne pas les étudiants qui font partie des cohortes précédentes et qui sont déjà installés sur le territoire québécois.





