Mobilisons nos énergies pour recycler les piles !

Du 3 au 9 septembre 2018, c’est la Semaine Européenne du Recyclage des Piles (SERP).Vous pouvez apporter vos piles et petites batteries usagées dans les bornes mises à disposition en magasins ou dans les 12 déchèteries du TCO.- Toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris celles qui sont rechargeables.- Jusqu’à 80% des métaux contenus dans les piles et petites batteries sont extraits et réutilisés.- Incitez vos voisins, amis, collègues et famille à les recycler eux aussi !- Et pensez à retirer les piles et batteries de vos appareils.