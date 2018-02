Mobilisation pour sauver les urgences du CHU du Sud

Tous les Réunionnais qui ont été amenés à se rendre aux urgences du CHU de Saint-Pierre ont pu se rendre compte des conditions extrêmement dégradées dans lesquelles travaillent le personnel et est accueilli le public



La situation actuelle ne peut plus durer et le ministère de la santé doit maintenant prendre les mesures qui relèvent de l’urgence sanitaire.



Ce matin les syndicats ont débrayé et se sont réunis devant le CHU pour alerter sur l’urgence et la gravité de la situation.



Au nom du maire du Tampon et des collègues du Sud, le Premier Adjoint, Jacquet Hoarau, est allé à la rencontre des grévistes pour leur exprimer le soutien des élus du sud.



La vigilance demeure sur ce dossier qui est malheureusement une nouvelle illustration éclatante du manque de moyens attribués au pôle sud du CHU.