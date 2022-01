Communiqué Mobilisation interfédérale sur l'attractivité des métiers du secteur médico-social et social

Les Fédérations du secteur associatif de la santé, du médico-social et du social alertent sur les problèmes d’attractivité des métiers Par N.P - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 18:22

Le communiqué :



Les Fédérations du secteur associatif de la santé, du médico-social et du social (la FEHAP, Nexem, la Croix-Rouge, la FAS et l’URIOOPSS) souhaitent vous faire part du courrier qui a été remis hier par les signataires en Préfecture, au cabinet du Président du département et à la Direction générale de l’ARS, dans le cadre d’une mobilisation nationale.



Ce courrier vise à les alerter des problèmes d’attractivité des métiers que nous rencontrons actuellement dans nos établissements et à réclamer une juste reconnaissance pour les professionnels et un soutien significatif de l’Etat au secteur.



En effet, après des mois de crise sanitaire lors desquels nos professionnels ont répondu présents pour accompagner les personnes les plus vulnérables : personnes en situation de handicap, majeurs protégés, enfants de la protection de l’enfance, personnes victimes de violence conjugale, personnes âgées, personnes en situation d’exclusion, … nos établissements sont confrontés à un déficit d’attractivité des métiers du secteur : démissions, absentéisme, difficulté à trouver des candidats dans les filière de formation,…



L’ensemble des Fédérations signataires souhaitent que soient enclenchées des actions en faveur de l’attractivité des métiers du secteur dans le cadre de la Conférence sociale des métiers annoncée par le Gouvernement et qui devrait se tenir le 18 février prochain.



Elle devra être à la hauteur des enjeux et répondre à des attentes fortes et légitimes en matière de financement et d’engagement en faveur de l’attractivité des métiers. Cela suppose que :



- tous les métiers soient pris en considération dans le cadre de cette conférence,



- soient adoptées des mesures concrètes pour que le secteur trouve un équilibre lui permettant de répondre aux besoins croissants de soins et d’accompagnement,





- l’Etat accompagne le mouvement de structuration et d’unification du secteur à travers une Convention collective unique étendue







Vous trouverez davantage d’information dans le courrier joint.



L’ensemble des Fédérations signataires du courrier se tiennent à votre disposition pour échanger sur ces éléments et vous apporter des précisions.



FEHAP Océan Indien



Au nom des différentes Fédérations signataires :



FEHAP, NEXEM, Croix-Rouge, FAS et URIOPSS



